Por O Dia

Publicado 02/06/2021 22:40

Rio - Foi inaugurada, nesta quarta-feira, uma sala de biometria para identificação civil de presos na Central de Audiência de Custódia de Benfica, na Zona Norte do Rio. A ação é uma parceria entre o Detran-RJ e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Salas de biometria das centrais de custódia de Volta Redonda, a de Campos dos Goytacazes e a do Complexo de Gericinó também começaram a operar. O objetivo da iniciativa é de identificar todos os detentos do sistema penitenciário nos próximos meses. Atualmente, cerca de 3 mil dos 47 mil presos não tem identificação.

“A ideia é fazer com que os ingressos no sistema penal não fiquem sem identificação civil. Nos próximos meses vamos estar com todos identificados. O sistema recebe cerca de 200 presos por dia e, de agora em diante, todos passarão pelo serviço de identificação civil”, disse o vice-presidente do Detran, Leonardo Morais.

A partir da tecnologia, se tornou possível acessar o banco de dados do Detran para checar os registros de detenção. Todos os custodiados serão identificados, inclusive os que não chegarem ao sistema prisional por conseguirem a liberdade durante a audiência com o juiz.