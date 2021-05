Poupa Tempo disponibiliza mais vagas para atendimentos do Detran Divulgaçãp/Detran

Publicado 30/05/2021 13:43 | Atualizado 30/05/2021 13:51

Rio - O Detran-RJ disponibilizará, a partir desta segunda-feira (31), mais mil vagas diárias para os serviços nas unidades de Poupa Tempo do estado do Rio. Segundo o departamento, serão 3.500 vagas por dia nos postos de São João de Meriti, Duque de Caxias e Bangu.

Estão disponíveis os serviços de emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade. A primeira via é gratuita, destinada a cidadãos que nunca possuíram carteira de identidade emitida pelo Estado do Rio de Janeiro. A segunda via é oferecida com o pagamento de uma taxa no valor de R$ 41,79. O Duda (Documento Único do Detran.RJ) é emitido no Bradesco, mas pode ser pago em qualquer banco.



O Detran informou que a ampliação dos serviços está sendo de forma gradativa e a operação começou no último dia 24, com a inserção de novos funcionários e abertura de novos espaços para atendimento. O aumento da capacidade ocorre prioritariamente nos serviços de emissão de carteira de identidade, que têm grande procura pela população.



O departamento ressalta que será realizado agendamento prévio para evitar aglomerações. O usuário deve marcar o serviço pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, de segunda a sexta, das 6h às 21h.



Confira o endereço das unidades:

- Bangu: Rua Fonseca, 240, 2º pavimento, no Bangu Shopping;

- Duque de Caxias: Rodovia Washington Luiz, 2.985, Caxias Shopping;

- São João de Meriti: Rua Maria Soares Sendas, 111, Parque Barreto, no Shopping Grande Rio.