Publicado 30/05/2021 12:23 | Atualizado 30/05/2021 13:25

Rio - A Prefeitura do Rio retorna, nesta segunda-feira, a nova etapa de vacinação contra covid-19 para a população em geral. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, vai acompanhar a vacinação na Clínica da Família Estácio de Sá, no Rio Comprido, às 7h30. Nesta data, poderão se vacinar mulheres com 59 anos.



O calendário da nova fase de vacinação segue escalonamento etário, começando com pessoas de 59 anos e reduzindo gradativamente da idade nos dias subsequentes. A previsão é que, em cinco meses, se alcance toda a população adulta carioca. Até 23 de outubro, a meta é que 90% de quem tiver 18 anos ou mais esteja vacinado contra a covid-19, representando 4,7 milhões de pessoas, ou ainda 75% da população total. Para mais informações sobre o calendário e pontos de vacinação, consulte o site coronavírus.rio/vacina.



Na primeira etapa da vacinação, mais de 3,1 milhões de doses contra covid-19 foram aplicadas e 2,1 milhões de pessoas receberam a primeira dose, representando 40% do público alvo de toda a campanha. Com isso, o município é a segunda cidade que mais vacinou em todo o país.