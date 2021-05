Frio e chuva chegam ao Rio neste sábado Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 19:14 | Atualizado 30/05/2021 19:36

Rio - O Centro de Operações (Cor) da prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização a partir de 18h45 deste domingo (30) devido aos núcleos de chuva moderada que atuam sobre a cidade. Este é o segundo nível, em uma escala de cinco, e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto no muncípio. Segundo o Cor, há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores. As temperaturas também caíram e a máxima prevista para hoje é de 25°C e mínima de 17 ºC.

De acordo com o Alerta Rio, os núcleos de chuva atuam sobre a Baía de Sepetiba e têm deslocamento em direção à Zona Oeste afetando Guaratiba e outras áreas próximas à região. A previsão para as próximas horas é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada, podendo ser forte e isolada em curtos períodos. Até o momento, houve registro de chuva moderada nas estações Barra/Barrinha e Rocinha.

Bairros da Zona Sul como Vidigal, Copacabana, Urca, Jardim Botânico e Alto da Boa Vista, na Zona Sul da cidade, já são atingidos pela chuva. Campo Grande e Avenida Brasil, no Mendanha também já registraram pancadas de chuva. Outras regiões como Santa Cruz, Bangu, Barra da Tijuca, Riocentro, Jacarepaguá, Cidade de Deus, Grajaú, Tijuca, Anchieta e Madureira também foram atingidas. Houve registro de rajada de vento moderado no Forte de Copacabana.

Na manhã de hoje, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca, que terá início às 09h desta segunda (31) e término às 21h de terça-feira (01). A previsão é de ondas de 2,5m e direção Sudoeste/Sul. O Rio segue em estágio de normalidade.

Fique atento às recomendações da prefeitura

- Siga sua rotina;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta

enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS:

(http://bit.ly/appcor_ios)

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).



Em casos de ventos fortes



Siga as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ diante da ocorrência de raios e rajadas de ventos fortes:



Em casa:

• Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

• Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

• Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

• Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

• Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

• Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:

• Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

• Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

• Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

• Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

• Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

• Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

• Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.