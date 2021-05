Rio tem previsão de tempo nublado e chuva neste domingo Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 16/05/2021 08:30

Rio - O tempo no Rio, neste domingo, será nublado e com previsão de chuva. De acordo com o Alerta Rio, o céu ficará parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca, em pontos isolados do município, no início da manhã e no período da noite.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguem estáveis em relação ao sábado (15), com máxima de 28ºC. Ainda segundo o Alerta Rio, as condições do tempo serão influenciadas pela atuação de ventos em altos e médios níveis da atmosfera.

A cidade segue em estágio de normalidade, desde sexta-feira (14).



Confira a previsão para os próximos dias:

Segunda-feira

Ventos em altos níveis manterão a nebulosidade variada, com céu nublado a parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados.

Máxima: 30ºC / Mínima: 15ºC

Terça-feira

A passagem de uma frente fria pelo oceano causará aumento da nebulosidade e há previsão de chuva fraca, isolada, a qualquer momento do dia.

Máxima: 28ºC / Mínima: 17ºC

Quarta-feira (19)

Após a passagem da frente fria, o tempo permanecerá instável no município, com previsão de chuva fraca, isolada, nos períodos da madrugada e da manhã

Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC

Quinta-feira (20)

O tempo voltará a ficar estável no Rio, com redução de nebulosidade e sem previsão de chuva.

Máxima: 31ºC / Mínima: 18ºC