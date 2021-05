Jaime Lerner Divulgação/Instituto Jaime Lerner

Publicado 28/05/2021 10:41

Rio - A Prefeitura do Rio publicou, nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial do Município, decreto nomeando o Terminal Rodoviário Alvorada, na Barra da Tijuca, em homenagem ao arquiteto e urbanista Jaime Lerner, falecido, na última quinta-feira (27), aos 83 anos, por complicações de doença renal crônica . O decreto nº 48.910, assinado pelo prefeito Eduardo Paes, denomina a estação rodoviária, situada no encontro das Avenidas das Américas e Ayrton Senna, como Terminal Alvorada - Arquiteto Jaime Lerner.

A homenagem considera a importância do arquiteto, internacionalmente conhecido por seus projetos, todos voltados para a maior qualidade das Cidades. Em algumas de suas afirmações mais famosas, Lerner dizia que “Não há futuro urbano se o transporte depende de veículos particulares” ou ainda que “O carro é o cigarro do futuro”.

Foi ele quem, enquanto prefeito de Curitiba em 1974, implantou um sistema que previa que ônibus trafegassem em canaletas exclusivas, através de terminais integrados. Conhecido como Ligeirinho, o BRT (Bus Rapid Transit) foi elogiado e adotado em pelo menos 177 cidades pelo mundo.

Jaime Lerner atuou em múltiplas funções, conciliando as atividades de Arquiteto e Urbanista, Professor de Urbanismo na Universidade Berkeley e Presidente da União Internacional de Arquitetos – UIA. Foi prefeito de Curitiba três vezes, entre os anos 70 e 90, depois atuou como governador do Paraná por dois mandatos consecutivos, de 1995 a 2002.

O arquiteto cooperou diretamente com a cidade do Rio de Janeiro, elaborando estudos urbanísticos e de mobilidade nos anos 80. Além de contribuir decisivamente para o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio, finalizado em 2018.