Avenida Niemeyer será interditada neste fim de semana por conta das obras de contenção de encostas

Publicado 28/05/2021 10:26

Rio - A Avenida Niemeyer será interditada neste fim de semana para dar continuidade nas obras de contenção de encostas. Segundo a Prefeitura do Rio, haverá necessidade de interdição total da pista de rolamento na altura do nº 101 para retirada de estrutura metálica.

Para o posicionamento dos equipamentos, será necessário fechar o trecho entre a Avenida Delfim Moreira e a Avenida Prefeito Mendes de Morais, em ambos os sentidos, das 22h desta sexta-feira às 05h da próxima segunda-feira (31).



Moradores e hóspedes de hotéis da região da Avenida Niemeyer no trecho interditado, farão o acesso (entrada e saída), utilizando preferencialmente as seguintes vias:



Túnel Rafael Mascarenhas,

Túnel Zuzu Angel,

Autoestrada Eng. Fernando Mac Dowell,

Av. Aquarela do Brasil,

Av. Prefeito Mendes de Morais e

Av. Niemeyer (lado de São Conrado).

Esquema de tráfego



Agentes de tráfego da CET-Rio e Guarda Municipal executarão os bloqueios viários e orientarão os condutores e moradores e hospedes de hotéis da região e hospedes de hotéis da região.



O Centro de Operações Rio (COR) fará o monitoramento pelas câmeras da Prefeitura, verificando possíveis impactos na circulação viária e permitindo que técnicos da CET-Rio possam implantar os ajustes necessários nos tempos semafóricos, a fim de garantir a fluidez do tráfego.



Transporte público

A entrada e a saída de transportes públicos (Vans -STPC e Micro-ônibus) no trecho interditado da Av. Niemeyer serão feitos no bloqueio junto a Av. Prefeito Mendes de Morais, nos dias desta intervenção, onde haverá uma limitação de circulação até o Hotel Sheraton e tendo 02 (duas) opções de retorno:



1º: Em frente ao acesso do Vidigal (PREFERENCIAL)

2º: Em frente ao Hotel Sheraton

Recomendações



Os veículos provenientes da Barra com destino à Lagoa e vice-versa, deverão utilizar a Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell e o Túnel Zuzu Angel.



A CET-Rio pede aos motoristas que fiquem atentos aos bloqueios viários e sigam as orientações dos agentes.



Continuidade das obras



Após a desmontagem dessa estrutura, a Niemeyer permanecerá interditada em meia pista, para continuidade das obras, com o trânsito funcionando em mão dupla através de operação "pare e siga".



Reversível nos Dias Úteis



A reversível nos dias úteis continuará sendo implantada em seu novo horário, ou seja, das 06h30 às 10h30.