Por Persante Baldoni

Publicado 25/05/2021 20:28 | Atualizado 25/05/2021 20:35

O desenvolvimento do projeto arquitetônico do centro tem o apoio do Grupo Comunitas, através do programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. As áreas de atuação integram-se ao patrimônio natural e cultural de Paraty. A meta é que o Cefec se torne um espaço de referência para a juventude de Paraty e abrigue atividades ligadas à economia criativa por exemplo a gastronomia – fortalecendo assim a candidatura de Paraty como “cidade de economia criativa” reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Prefeito Vidal em sua fé:" Deus é bom e conseguimos vencer, fizemos hospital, rodoviária, cais pesqueiro e tantas outras e agora o CEFEC, conseguimos desembargar a obra, a licitação foi feita e hoje estamos iniciando um marco na história de Paraty, a segunda maior obra, a primeira foi o Hospital Hugo Miranda e agora o CEFEC. Que vem para dar condições aos jovens de conquistar uma formação e para que possam disputar no mercado de igual para igual e principalmente tirando esse jovem da mão do crime e a formação de uma sociedade mais digna e mais justa, somente a educação transforma o cidadão, quanto mais escola menos presídio menos delegacia, menos desordem na sociedade. O que tem de mais importante foi a luta a perseverança a perspectiva de dias melhores e de uma formação profissional para os nossos jovens isso muito me orgulha enche meu coração de alegria e de emoção por fazer parte da administração que está organizando e dando possibilidades para a vida dos jovens."



Vice-prefeito Pastor Isacs

"A escola acrescenta muito porque antes era um sonho, desde jovem eu via o clamor do jovens e pais e eu penso que hoje nós estamos conquistando algo muito importante para nossa cidade, e isso não acontece só em Paraty, qualquer munícipio que tiver uma escola assim vai sair na frente, então nos agradecemos a todas as pessoas que se empenharam se doaram e que no ano que vem possamos estar inaugurando uma Escola bonita, cheia de jovens e adolescentes tendo oportunidades, que aqueles que não podem sair para estudar fora podem ficar aqui mesmo, trabalhar ganhar seu dinheiro e poder futuramente fazer uma faculdade. Paraty está muito feliz, nós estamos muito felizes porque é uma das obras mais importantes dessa cidade."



Secretario de Cultura José Sergio

"O maior bem que o CEFEC está trazendo é o início da oportunidade, atendendo a toda a cidade e é claro principalmente os jovens, fomentando a formação técnica e todo incentivo de empreendedorismo qualificando profissionalmente a nossa população dentro da nossa terra, isso também é muito importante, para quem é de Paraty sabe o que eu estou falando, o significado que traz a possibilidade de você poder continuar na sua terra, poder se formar aqui, e continuar trabalhando aqui."



Dr. Marcelo, Secretário de Segurança e Ordem Pública, enfatizou que: "o principal valor realmente é você dar um destino uma oportunidade para os jovens porque os jovens sendo trabalhado para o estudo sendo direcionado para o estudo aqui no caso para formação técnica e profissional ele com certeza ele fica afastado daquelas tentações de se envolver com coisas ilícitas, tráfico de drogas e até mesmo o uso da droga. Então é muito importante no sentido que nós estamos plantando uma sementinha que vai gerar um fruto lá na frente"