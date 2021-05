Por Persante Baldoni

Publicado 26/05/2021 16:25 | Atualizado 26/05/2021 16:31

Nesta quarta-feira 26 de maio, moradores de Paraty e principalmente de seu entorno poderão observar o fenômeno conhecido como “Superlua”, em que o satélite aparenta estar maior devido à proximidade com a Terra. O evento será agraciado com a “Lua de Sangue”, um eclipse que deixa o satélite com a cor avermelhada.

Os paratyenses podem ver o fenômeno de qualquer lugar da cidade, mas quanto mais afastado, ou seja, com menor iluminação melhor. Trindade por exemplo vai ser coisa de outro mundo!! literalmente!!!

A Superlua só acontece quando a lua está cheia além disso deve estar no momento mais próximo da Terra, momento conhecido como perigeu. Teremos essa magia nos céus hoje, os requisitos para esse espetáculo da natureza serão cumpridos quando a Lua estará a exatos 357.462 km do centro da Terra, aparentando ser 15% maior e 30% mais brilhante. A mudança de proporções fica mais notável quando olhamos para o satélite na mesma linha de árvores ou com algum ponto de referência, para que aconteça um efeito de comparação entre os tamanhos. Em alguns bairros rumo a Cunha, os privilegiados como o Penha terão uma vista iluminada para o momento.