Por Persante Baldoni

Publicado 25/05/2021 09:57

A reforma das escolas em Paraty estava embargada pelo Ministério Público e semana passada aconteceu uma das maiores vitórias do prefeito Vidal. O projeto da reforma nas escolas do município estava embargado a um ano e as escolas ficaram se deteriorando, algumas ficaram caindo aos pedaços, e hoje saiu o resultado da licitação e o prefeito vai assinar ainda hoje a ordem de serviço e em seguida começa a reformar todas as escolas de Paraty. “Existe um grupo de pessoas em Paraty que lutam contra a cidade e a gente luta a favor do povo! Estamos ganhando!” concluiu o Prefeito.