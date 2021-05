Inicio das reuniões CVB

Por Persante Baldoni

Publicado 26/05/2021 10:06

O Paraty Convention & Visitors Bureau convida todos os seus associados e amigos para a primeira reunião de uma série de entrevistas que organizaremos com personalidades de relevância do Turismo e de Eventos, nacional e internacional.

Nesta primeira oportunidade, estarão presentes alguns dos principais produtores de eventos da nossa cidade: Mauro Munhoz da Casa Azul que organiza a Flip, Edgard Radesca do Bourbon Festival Paraty, Geórgia Joufflineau organizadora do Festival Gastronômico de Paraty e Giancarlo Mecarelli do Paraty Em Foco.

A reunião será virtual por conta do distanciamento, no dia 26 de maio de 2020, quarta-feira, às 17 horas, via plataforma a Zoom. O link só será disponibilizado 1 hora antes da reunião.