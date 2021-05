Drogas com etiqueta de identificação de qualidade 167 DP

Por Persante Baldoni

Publicado 24/05/2021 16:22 | Atualizado 24/05/2021 16:23

A Guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento pelo bairro do Penha, na rodovia Paraty/Cunha, local sob domínio do Comando Vermelho, quando percebeu que o suspeito se sentira incomodado com a presença da patrulha, foi então que de imediato a guarnição abordou o suspeito e o apreendeu em flagrante com uma bolsa com 110 pinos de cocaína com um tira vermelha como identificação e outros 15 pinos com uma tira preta com o mesmo intuito de identificação em relação a qualidade da droga vendida. Depois da apreensão todos foram conduzidos a 167 DP para os devidos procedimentos.