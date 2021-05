Academia de boxe também recebeu doações PMP

Por Persante Baldoni

Publicado 26/05/2021 20:46

Ontem o prefeito Vidal acompanhou a doação de mantas e cobertores para o projeto Getsemani, no Areal do Taquari. O projeto atende a dependentes químicos no nosso município, e para os vicentinos.

A doação foi feita pelo amigo Sandi, que reuniu outros empresários preocupados com a assistência social na cidade.

O empresário também colabora sempre com o incentivo às atividades esportivas na nossa cidade e, desta vez também organizou uma doação de equipamentos para a Escola de Boxe da cidade.