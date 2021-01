Luana Sandien Divulgação

Por MH

Publicado 13/01/2021 05:00

A modelo brasileira Luana Sandien foi casada durante seis anos com o jogador de basquete polonês Maciej Lampe, com passagens em vários clubes da NBA, principal liga profissional americana e a mais famosa do mundo. Mas, desde o início do ano passado, ela trava uma briga na Justiça contra o ex pela guarda do filho do casal de seis anos.

Tudo começou depois que Lampe e pediu para passear com o garoto e não o trouxe de volta. Luana ficou três meses sem ver a criança. "Depois desse 'sequestro', eu tenho a guarda do meu filho e ele tem um regime de visitas de acordo com os horários do nosso filho, mas o processo ainda corre na Justiça. Por que eu quero a guarda total", contou.

Luana ainda falou sobre as obrigações do jogador de basquete, atualmente no clube chinês Shenzhen Leopard, relacionadas a pensão do filho. “Ele paga, como qualquer outro pai, mas acho que é mal dos jogadores acharem que podem fugir dessa obrigação”. Hoje, o ex-casal se evita ao máximo e tem pouco contato. “A relação é bem tóxica ainda", finalizou.