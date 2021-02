Nego Di participa do programa 'A Eliminação', do Multishow Reprodução

Publicado 28/02/2021 13:16

Ex-participante do 'BBB 21', Nego Di resolveu colocar a boca no trombone e expor suposta manipulação no reality. Segundo o humorista, ele não foi bem atendido pela producao quando sofreu com uma unha encravada e ainda revelou que alguns dos participantes voltavam diferente após serem chamados ao confessionário para trocar os microfones.

"A real é que eu tô cansado de evitar falar da Globo, de passar pano. Tá demais. Fod*-se que tem contrato. Azar. Eu não era chamado no confessionário. Precisei de remédio, tava com a unha encravada, fiquei três dias batendo na porta do confessionário. Quando eu pedi ajuda no raio-x, fui xingado. 'Ah, tem que pedir depois do raio-x'. 'Mas tô há três dias pedindo, tô com unha encravada, tô fodid*'. As pessoas trocavam microfone quatro vezes no dia, eram chamadas no confessionário e voltavam parecendo que tinham sido benzidas, voltavam uma pessoa mais equilibrada, de luz, sensitiva", diz o humorista.

O ex-brother também criticou a edição do programa, alegando ter sido prejudicado pela mesma. "Eu quero entender... As piadas que eu contei não apareceram, os conselhos que eu dei antes de virar as costas pro Lucas não apareceram. Aí eu vi gente que falou 'não, mas eu tava no Pay-Per-View 24h'. Mano, quem vê o Pay-Per-View sabe: do nada tá filmando, troca de câmera, corta, em tempo real. Fora as edições que vão pra Globo. Ninguém é 100% ruim nem 100% bom. Só que em determinado momento parece que não vale à pena pra eles mostrar o lado bom, porque estraga o personagem que eles criaram do vilão. Quando aparece o Projota, quando aparece a Lumena, quando eu aparecia, rolava até trilha sonora. Eles fizeram uma novela. Essa é a grande verdade", aponta.

Suposta expulsão de Lucas Penteado

Segundo Nego Di, a Globo teria mentido ao dizer que Lucas Penteado pediu para sair do reality: "Aí eu entro no confessionário logo depois que um cara (Lucas) é expulso da casa, porque eles vendem que ele pediu pra sair, mas ele foi expulso", afirma o ator sobre o dia em que Lucas pediu pra sair do programa.

"Eu fui chamado no confessionário onde eu ouvi assim: 'mano, esqueça esse assunto, não fala mais disso. Aja assim, assim, assado. O cara era um monstro quando bebia, tal tal tal'. Quando uma pessoa te fala isso, te leva a crer que 'mano, estou agindo certo. O Brasil todo tá vendo a parada do jeito que eu tô vendo'. E eu vou continuar errando. Não valia à pena mostrar as minhas coisas boas? As conversas legais, as coisas legais que eu fiz? Eu contei meio show de stand up lá", garante.

Revolta

Nego Di se mostrou ainda bem revoltado com o favoritismo de Lucas Penteado fora do reality. "Tô dentro de uma casa que tem câmera pra c*ralho, que eu sei que milhões de pessoas tão me vendo, eu vejo um cara apontar dedo na cara de mina, fazer mina chorar, ser agressivo pra cacete, eu sou dupla pra esse cara, dou conselho e não muda, me afasto. O que eu imagino? Se esse cara faz isso na frente de câmera, o que ele não faz longe, quando não tem ninguém vendo? Aí saio aqui e essa palhaçada de estar comprando um 'coitadismo' do c*ralho. Eu não sou coitado. Eu erro, errei, vou errar mais ainda porque eu sou um ser humano, tenho só 26 anos, mas eu não sou coitado, não. O que eu tenho, eu trabalhei pra c*ralho, não ganhei nada de ninguém. Não tive quase oportunidade nenhuma".

"Eu cansei. Já pedi desculpas pelo erro que eu cometi. Eu sei o que eu vi e o que eu vivi e eu sei principalmente o que eu vivi lá dentro e que eles não quiseram mostrar pra vocês. Tem edição no Pay-Per-View em tempo real. Eu caminhei na casa e vi câmera virando pra parede. Vi e vivi coisa que não saiu aqui na rua. Eu tô só esperando o resto sair, porque eles vão estar junto comigo. Sabendo do que eu vivi real, não vou ficar passando pano pra emissora. F*da-se. Vou chutar o balde", afirma Nego Di, que disse ainda que pretende fazer um show contando suas experiências no 'BBB'.