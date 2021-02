Nego Di Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 28/02/2021 12:44 | Atualizado 28/02/2021 12:45

Rio - O humorista Nego Di, eliminado com 98,76% dos votos do 'BBB 21', detonou a Rede Globo na madrugada deste domingo. No Instagram, o ex-brother acusou a emissora de não lhe prestar atendimento médico e de uma suposta manipulação dentro do reality show. Além disso, ele reagiu a participação de Lucas Penteado no 'Altas Horas'.

"A real é que eu tô cansado de evitar falar da Globo, de passar pano. Tá demais. F*da-se que tem contrato. Azar. Eu não era chamado no confessionário. Precisei de remédio, tava com a unha encravada, fiquei três dias batendo na porta do confessionário. Quando eu pedi ajuda no raio-x, fui xingado. 'Ah, tem que pedir depois do raio-x'. 'Mas tô três dias pedindo, tô com unha encravada, tô f*dido'. As pessoas trocavam microfone quatro vezes no dia, eram chamadas no confessionário e voltavam pareciam que tinham sido benzidas, voltavam uma pessoa mais equilibrada, de luz, sensitiva", iniciou.

Publicidade

Di também reclama que momentos que ele ajudou Lucas Penteado ou que fazia piadas eram cortados da edição. "Eu quero entender. As piadas que eu contei não apareceram, os conselhos que eu dei antes de virar as costas pro Lucas não apareceram. Aí eu vi gente que falou 'não, mas eu tava no Pay-Per-View 24h'. Mano, quem vê o Pay-Per-View sabe: do nada tá filmando, troca de câmera, corta, em tempo real. Fora as edições que vão pra Globo. Ninguém é 100% ruim nem 100% bom".

Tratamento diferente

Publicidade

O ex participante também falou mais sobre Lucas Penteado, dizendo que enquanto ele foi julgado, o ator estava sendo protegido, mesmo que tenha cometido erros.

"O cara vai no programa e fala que eu falei pra ele que ele defende vagabundo e que vários filhos são arrancados de suas mães e que isso atinge diretamente a periferia. Como se ele não soubesse sobre o que realmente foi nossa discussão. E muita gente realmente me pergunta por que eu falei aquilo", acrescentou.

Ele também afirma que Lucas não pediu para sair, mas sim foi expulso pela produção. "Eu fui chamado no confessionário onde eu ouvi assim: 'mano, esqueça esse assunto, não fale mais disso. Aja assim, assim, assado. O cara era um monstro quando bebia, tal tal tal'. Quando uma pessoa te fala isso, te leva a crer que 'mano, estou agindo certo".



Ele também fala que Karol Conká está tendo um tratamento diferente do que ele teve quando saiu do reality, dando a entender que a emissora a está protegendo.



"Quando a Karol sai, tem intervalo, não mostram seguidores, vai pra Faustão, é redenção, é isso. Eu só quero entender qual é a da Globo. Querem defender os deles, vão passar a mão por cima de todo mundo independente da merda que tenha feito porque têm um outro tipo de relação com a emissora, ou a carreira deles é mais importante? A família deles é mais importante?" Não entendi. Porque tudo o que eu fiz foi tirado de contexto. Realmente teve umas cagadas que eu fiz e que eu falei que apareceu, mas as ideias 'papo10' que o Lucas foi falar que eu era irmão mais velho, não apareceram. Eu pedi pro Projota falar com ele e daí apareceu só a ideia que o Projota falou. A minha foda-se, apagaram, sei lá onde foi parar", questionou.



O humorista encerra dizendo que estava tomando cuidado com o que falava sobre a Globo, por conta do contrato. "A real é que eu tô cansado de evitar falar da Globo, de passar pano. Tá demais. Foda-se que tem contrato. Azar. Eu não era chamado no confessionário. Precisei de remédio, estava com a unha encravada, fiquei três dias batendo na porta do confessionário".