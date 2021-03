Karol Conká reprodução de vídeo

Publicado 28/02/2021 18:08 | Atualizado 28/02/2021 18:31

Rio - Karol Conká abriu o coração em entrevista ao 'Domingão do Faustão', neste domingo. Eliminada com 99,17%, recorde de rejeição, a rapper disse que não sabe o motivo de ter aceitado o convite para participar do reality. "Eu ainda não sei o que eu fui fazer lá dentro, o que eu fiz da minha vida. Tive uma crise de ansiedade, um distúrbio, dá para perceber, estava bem diferente do que eu já apresentava aqui fora, as pessoas que trabalham comigo também não me reconheceram", confessou.

Ela disse que não precisou de ajuda de um profissional para notar sua mudança de comportamento. "Cheguei na conclusão dentro da casa. Estava muito amarga. Me senti muito mal, com muito remorso, me afundando na amargura e descontando minha frustração em todo mundo que estava ali. Não tem justificativa. Me sentia mal e amarga".

Karol ainda concordou com o apresentador de que nada justifica seu descontrole dentro do reality: "Não tem justificativa. Dentro da casa eu já sabia que minhas atitudes não estavam sendo legais. Não consegui me controlar. O que eu consegui controlar lá dentro eram minhas lágrimas de vez em quando. Eu chorava escondido, eu me sentia mal, amarga. Nada justifica eu pedir perdão pras pessoas que eu ofendi no dia seguinte. Só que eu também não posso permitir me reduzir a 30 dias dentro de uma casa isolada, onde meu TOC por arrumação acabou aflorando lá. Eu tentando esconder essa forma, acabei me entregando para um lado mais amargo. Eu estou muito arrependida", avaliou ela, que continuou: "As pessoas questionam: 'Mas ela não chora?'. Não admito aparecer para o público definhando. Estou tendo crise de choro em casa".

Durante o bate-papo com Faustão, a curitibana desabafou: "Da mesma forma que o público repudiou a minha atitude dentro da casa sendo áspera, acho que eles não poderiam ser tão ásperos assim. Pessoas que falam de empatia e acabam fazendo linchamento em cima de uma pessoa que nem sabia direito o que estava fazendo lá dentro da casa. Não estou me posicionando como vítima, mas acho também que eu não sou uma pessoa que cometeu um crime pra ser tratada dessa forma".

A cantora disse que não é uma pessoa difícil na vida real. "Se eu fosse realmente essa vilã na vida real não teria chegando aonde cheguei. Não tenho esse comportamento agressivo com os meus funcionários. Não tenho esse tipo de tratamento com meu filho e minha mãe."



Por fim, ela afirmou que aprendeu com seus erros e que agora vai ouvir mais o próximo. "Aprendi a ouvir mais quem está perto de mim".

Karol revelou o que faria diferente se pudesse voltar no tempo. "Se pudesse voltar no passado, teria entrado com um tratamento psiquiátrico antes. Mas não me considero cancelada. As pessoas ficaram com muita raiva de mim, foi um ódio coletivo. As pessoas estão julgando a Karol dentro do jogo. Aqui fora é outra coisa".