Publicado 12/01/2021 20:47 | Atualizado 12/01/2021 21:19

Aos prantos, Duda revelou que está recebendo várias mensagens de mulheres que se envolveram com o funkeiro enquanto eles ainda namoravam. "Gente, a pior sensação do mundo é a que eu estou sentindo agora. Estou me sentindo tão mal. Eu nunca apareci aqui assim, eu sou uma mulher tão forte... Eu to recebendo tanta coisa. Na época, eu tinha certeza. Eu falava: 'Cara, eu descobri. É isso'. Eu ia conversar com o indivíduo e ele falava: 'Você tá maluca. Isso não aconteceu. E eu estou recebendo tanta coisa que era real. Tanta mulher, print dessas pessoas que se envolviam com ele. Mulheres falando até do meu corpo. Falando que eu sou anoréxica, muita coisa pesada. Tá mexendo muito comigo. Estou muito magoada", disse ela, às lágrimas.

A atriz ainda disse que estava cega no relacionamento. "Como alguém pode fazer isso com uma pessoa? Isso não entra na minha cabeça. Tudo o que eu estou recebendo está sendo horrível. E ver como eu me sujeitei a tantas coisas, como eu fui contra tantas pessoas que eu amo. Mas eu estava cega, eu acreditava piamente nas mentiras da pessoa. Eu era refém, eu tinha medo de falar. Eu me sentia ameaçada. E agora ver esse tanto de gente me mandando mensagem, de situações que aconteceram quando eu estava, quando eu estava em casa. Que sensação horrível".

Duda continuou e disse que pior que ser traída é ela ter aceitado por tudo o que ela passou. "O fato de eu ter sido mil vezes traída, eu fui. Isso é óbvio. Isso é ruim. Mas eu ter aceitado, ter acreditado, eu ter investido na pessoa como ser humano, com todo o meu coração. Isso é frustante. Ver os danos que a pessoa causou em mim emocionais. Eu demorei pra me desvincilhar. Como que foi uma luta pra eu sair disso. Só eu sei as coisas que eu passava. Ainda bem que eu tive forças pra sair".

A influencer ainda disse que o ex é uma 'farsa'. "Eu tenho certeza que se eu encontrar com ele hoje, essa pessoa vai dizer que eu sou maluca. Vai sempre fazer isso, achar mil justificativas. Porque eles são assim. Eles vão pra religião, eles usam o nome de Deus pra poder se esconder, eles começam a postar caridade, um monte de coisa e não é real. Nada é real. Eles são uma farsa".