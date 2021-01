Duda Reis e Nego do Borel Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2021 12:35 | Atualizado 12/01/2021 16:36

Esta coluna foge de polêmicas, mas elas acabam sempre caindo no nosso colo. Recentemente nós tivemos acesso a um áudio da influenciadora Lisa Barcelos, no qual ela descreve uma suposta traição do Nego do Borel na época em que o cantor ainda era noivo da Duda Reis. Lisa, que sempre foi amiga do Nego e depois pegou amizade até com a própria Duda, conta a uma amiga, através de áudio do WhatsApp, alguns dos momentos íntimos que teve com o Nego dentro da casa dele, na Barra da Tijuca, mesmo local onde ela confraternizou por algumas vezes com a Duda Reis quando a atriz ainda morava com o agora ex. Ela descreve momentos com o cantor na cama onde ele dormia diariamente com a noiva.

"Do nada ele começou a abrir o short e quando eu fui ver ele já estava com o negócio na minha boca. Uma pir**c* enorme e grossa, maior que já vi na minha vida. Eu não dava nada. Começou a me puxar pro quarto e eu falei que não. Acabou que no final eu fui pro quarto dele. Meu Deus, que quarto... Uma cama imensa, maior casarão. A gente começou a se pegar muito, eu tirei a roupa e ele também. Aí não achamos a camisinha e ele falou que queria muito me comer. Falou várias coisas. Falei que eu tava menstruada, porque estava maior calor e eu não queria dar pra ele de primeira. [...] Tava com um fogo, e aí falou 'vamos sem camisinha mesmo, mas do jeito que eu tô eu vou te fazer um filho, porque eu tô com muito tesão'", diz a blogueira no áudio.

Esta não é a primeira vez que esse áudio vaza, no entanto, é a primeira que ele é divulgado. Na época em que vazou, Nego e Lisa chegaram a negar que estavam tendo um caso e a influencer chegou a dizer que o áudio tratava-se de uma trolagem com a tal amiga para a qual ela contou toda a história. No entanto, esta coluna descobriu que a Duda Reis soube que o affair dos dois era real através de uma vizinha do Nego, que teria visto a Lisa visitando a casa do cantor sozinha, sem a presença de Duda.

Aos amigos mais próximos, Lisa confidenciou que chegou a se desculpar com a Duda Reis e teria afirmado a atriz que estaria envergonhada com toda a exposição por conta da suposta 'trolagem', já que Duda teve acesso ao áudio e ficou chocada com o depoimento de sua até então amiga em comum com o Nego. Na mesma ocasião, Nego e Lisa chegaram a deixar de se seguir no Instagram, após o áudio polêmico, mas depois que o cantor terminou o relacionamento com Duda Reis, os dois voltaram a se seguir.

