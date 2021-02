Mara Maravilha. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 11:37

Depois que Andressa Urach contou, em entrevista à coluna, toda sua decepção com a igreja Universal, após ter doado tudo que tinha e ter se sentido 'descartada como lixo' pela instituição, eis que Mara Maravilha resolveu abrir um pouco de sua experiência com a igreja. A apresentadora do SBT afirma, que assim como Andressa, também doa muito dinheiro à instituição, mas que recebe de volta infinitamente mais.

"Tudo que dei e dou na igreja, inclusive na Universal, dei e dei muito. Mas tenho recebido infinitamente mais e mais. Minha salvação, meu marido, meu filho, estar no SBT, onde por anos e anos orei para estar. Fui curada da Covid-19, crendo no senhor Deus há mais de duas décadas, que não é e nem foi para os homens e sim para Deus o Senhor Jesus! Com ele não tem barganha, mesmo sendo uma humilde pecadora, me prontifico voluntariamente a ser testemunha do rei dos reis, em qualquer circunstância", escreveu Mara no Instagram.



