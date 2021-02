Cantor Príncipe em show com aglomeração Reprodução Instagram/Cantor Príncipe

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 11:13 | Atualizado 28/02/2021 11:14

Nem mesmo a prisão do Belo por, entre outras coisas, promover aglomeração no meio da pandemia e colocar a vida das pessoas em risco diante do novo coronavírus impediu o cantor Príncipe de se apresentar na noite deste sábado (28) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio. O evento, é claro, registrou alto índice de aglomeração do público que assistia ao show. E pra piorar, Príncipe ainda filmou registrou tudo e compartilhou em seu Instagram. A vacina já chegou pra todo mundo e esta colunista não está sabendo ainda?