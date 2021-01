Duda Reis e Nego do Borel Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 17:42 | Atualizado 12/01/2021 18:47

Rio - Em meio a notícias de traição de Nego do Borel, Duda Reis, ex-namorada do cantor, resolveu colocar a boca no trombone. A atriz usou seu Instagram Stories, nesta terça-feira, para fazer um grande desabafo. Ela deu detalhes de como era a relação do casal, que ficou junto por três anos.

"Você sai destruída de uma relação abusiva, fato. Às vezes só vai enxergar tempos e tempos depois. Como se não bastasse eu ter saído com diversas feridas e traumas por causa do bom samaritano de rede social, recebo agora mais baixaria no meu celular e vou começar a expor mesmo. E vou expor porque sei que é verdade. Porque essa menina é uma conhecida minha, temos várias amigas em comum e ela veio me contar hoje o que aconteceu. Nesse dia, fui passada a perna (pra variar) e o bonitão nas festinhas, comprometido e com várias mulheres", disse ela.

Duda ainda falou que sofria chantagens emocionais. "E isso não é nem 1% do que eu tenho, muito menos do que vivi. Desculpa, a cara é de ranço mesmo, porque o ser tinha a cara de pau de chegar em casa e deitar comigo como se nada tivesse acontecido, e com cheiro de bebida. Passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo para vocês. Verbais, chantagens emocionais, sentia medo mesmo, medo pela minha vida e decidi botar a boca no trombone. Não dá pra ficar passando pano pra macho assim, porque a própria namorada será a próxima vítima e ponto final. Eles não mudam e nunca vão mudar, só mudam de presa", afirma.

A atriz, então, destacou: "Quem passa pano pra abusador é conivente, sim. Sinto muito, espero que não mexam comigo porque vou ter que dar um depoimento imenso do que eu passei em três anos e não conseguia sair de jeito nenhum por ter muito abuso. Sem contar os xingamentos, traições, desrespeito etc".



Ela continuou expondo o ex-namorado: "Aliás, no dia que vou postar agora, estava com crise de pânico, passando muito mal porque eu sempre era deixada enquanto as festinhas rolavam e o ser cagava pra mim e desligava o telefone para eu não perguntar onde estava. Dizia que era coisa de maluco ter ansiedade, depressão e pânico (o que tenho), sendo que o maior causador de tudo em mim era o próprio. Então, aqui vai mais uma vocês: mulheres, saiam do que de adoecem! Não tenham medo! Talvez eu tenha vivido isso para passar pros meus seguidores e ser porta-voz de muitas mulheres. Eu sempre era taxada como louca pela pessoa, sendo que sempre fui a maior parceira da vida", relembra.

Procurada pelo DIA, a assessoria de Nego do Borel informou que o cantor 'vai falar na hora certa'.