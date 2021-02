Neymar Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 16:07 | Atualizado 28/02/2021 16:08

Rio- Neymar aproveitou o domingo para interagir com seus fãs através do Instagram Stories. O craque do PSG abriu uma caixa de perguntas para os seguidores e logo recebeu várias mensagens deles. Uma delas foi: "Que eu quero ser tua amiga um dia". O jogador, então, comentou: "Mas tu quer ser amiga mesmo ou interesseira? Tô de olho".

fotogaleria

Publicidade

Uma outra fã revelou que fez uma tatuagem em homenagem à Neymar em um lugar bem inusitado. "Tatuei seu nome na minha bunda" contou. "Ulalau", respondeu Ney, que ficou surpreso. Outra pessoa afirmou ter vontade de beijar o craque. Ao responder, ele fez uma referência ao BBB21, ao brincar com a participante Lumenta: "Lumena, corre aqui. Ih, ela não deixou".