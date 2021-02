Ex de Neymar posa para ensaio sensual: 'Já fiquei com outros famosos'

Rio - Vanessa Vailatti, modelo que ganhou destaque na mídia por conta de seu envolvimento com Neymar, posou para um ensaio sensual do site Bella da Semana e falou sobre o jogador de futebol. "Não sei se foi exatamente um affair, só sei que ficamos algumas vezes sim", disse a modelo, que também contou que já ficou com outros famosos.

"Eu já fiquei com outros famosos, mas tem uns que não posso revelar jamais", garantiu Vanessa, que é casada. Ela também falou sobre a possibilidade de fazer sexo a três com o marido e outra pessoa. "Nunca rolou, mas também não digo que nunca rolaria".

