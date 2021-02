Sasha e João Figueiredo Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 15:37

Rio - João Figueiredo, de 20 anos, abriu o coração em entrevista à Quem e deu detalhes sobre o pedido de casamento que fez à Sasha Meneghel, de 22 anos, em uma ilha em Angra dos Reis. O cantor conta que, apesar da idade, sempre sonhou em formar sua família.

"Sempre me questionam do motivo de ter noivado tão jovem. Para começar, eu nunca me imaginei entrando em um relacionamento sem pensar em construir uma família, me casar. Sempre sonhei com família, em ter esposa, filhos. Sempre achei muito lindo tudo isso", diz ele, que continua: "O nosso amor e essa certeza dele nos fez dar essa passo de noivar. Não foi simplesmente simbolismo. A gente pretende se casar em breve. Escolha baseada em muito amor e muita certeza."

Antes de pedir a mão de Sasha, ele já havia conversado com os pais da amada, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir. João até pediu ajuda de uma das amigas da estudante de moda para escolher a aliança ideal para ela.

“Os pais dela já sabiam antes que a gente noivaria porque a gente já conversava sobre isso, mas fui sondar com as amigas dela referências para o anel. O pedido de casamento foi durante a gravação do clipe 'De 1 até 3', foi no final da gravação. Na semana da gravação, fui comprar o solitário que dei para ela. Lembro que a vendedora me deu várias opções, mas eu ainda não senti que uma delas era para ser. Comecei a andar pela loja sozinho e achei um anel que era a cara da Sasha. Liguei para a Luma, que é a melhor amiga dela, e ela concordou comigo. Terminamos a gravação do clipe e demos a entender que gravaríamos o making of. Falei, ‘amor, vem cá’ e perguntei se o cabelo estava legal porque, teoricamente, eu ia gravar uma mensagem para o making of do clipe. Dei um abraço nela, começou a tocar a nossa música, me ajoelhei, tirei o anel do bolso e pedi ela em casamento. Foi muito legal.”