Rio - Caio Blat usou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, para celebrar o aniversário de 18 anos do filho mais velho, Antonio. O jovem foi adotado pelo ator e a cantora Ana Ariel, no primeiro casamento de Blat. Antonio vive com a mãe e voltou a conviver mais com o pai a partir de 2018, após problemas de relacionamento entre Caio e Ana.

"Filho, estou muito feliz que realizamos o sonho de conhecer o Japão juntos no seu aniversário de 18 anos. E nem precisamos sair de Campinas! Você é um homem forte, honrado, e doce, e me orgulha muito. Que todos seus sonhos se realizem!", escreveu Blat na legenda de duas fotos publicadas na rede social. Caio também foi casado com Maria Flor, com quem teve Bento, de dez anos de idade.

Nos stories do Instagram, o ator decidiu publicar uma série de fotos em momentos com Antonio, desde quando era bebezinho. "Inacreditável! Meu filhote é um homem lindo. Dezoitão", brincou o ator.