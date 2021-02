Por O Dia

Publicado 19/02/2021 09:07 | Atualizado 19/02/2021 09:09

Rio - Duda Reis surpreendeu os seguidores na noite desta quinta-feira ao postar um clique bem sensual. A atriz, que terminou o noivado com Nego do Borel e acusa o cantor de cometer agressões , aparece usando uma lingerie elegante, o que fez com que muitos seguidores elogiassem.