Sabrina Sato Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 10:10 | Atualizado 19/02/2021 10:12

Rio - Saudades do Carnaval? A apresentadora Sabrina Sato também! Mas a mamãe da Zoe pode ir à Arena Anhembi, local que recebe as escolas de samba de São Paulo anualmente, para fazer um ensaio saudoso. Ela compartilhou as fotos por meio do Instagram na noite desta quinta-feira.

"Já ansiosa por esse Anhembi lotado de amor... Vem com tudo, Carnaval 2022", escreveu a apresentadora na rede social. Sabrina já marcou presença na avenida em diferentes anos tanto no Rio como em São Paulo.

Os cliques chamaram a atenção de famosos e anônimos. "Uma deusa, uma louca, uma feiticeira", escreveu Monica Salgado. "Deusa", elogiou Deborah Secco. "Você é tudo", postou Ludmilla. "Você não existe", garantiu uma fã. "Que mulher, mundo", exclamou outra admiradora.