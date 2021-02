Andressa Urach Roque Rodrigues / CO Assessoria

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 10:11 | Atualizado 22/02/2021 10:14

Rio - Em 2018, os fãs do Miss Bumbum foram pegos de surpresa quando o criador do concurso, o jornalista Cacau Oliver, anunciou o fim de uma era no Brasil. Mas em 2021, o Miss Bumbum Brasil está de volta em uma edição comemorativa de 10 anos de sua estreia.

Como garota propaganda, a organização contratou nada menos do que o ícone Andressa Urach, o que explica os seus diversos procedimentos estéticos revelados recentemente em suas redes sociais. Ela colocou 590 ml de silicone e fez preenchimento labial. Em um ensaio sensual com as cores da bandeira do Brasil, Andressa fez fotos exclusivas para divulgar a edição comemorativa.

A edição do Miss Bumbum Brasil 2021 vai acontecer de forma tradicional. Serão 27 candidatas, cada uma representando um estado do país. As 15 candidatas mais votadas durante a seleção online por internautas do Brasil inteiro disputarão a final em um evento presencial previsto para o mês de julho. Vence a candidata mais bem avaliada pelo júri a ser definido.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas a partir do dia 1 de março pelo site oficial missbumbumbrasil.com.br