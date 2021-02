Krizia e Tainá Galvão Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 10:16 | Atualizado 18/02/2021 10:21

Rio - Krizia e Tainá Galvão, que estão com o irmão Fiuk confinado no "BBB 21", aproveitaram o dia de calor para renovar o bronzeado à beira da piscina. As filhas do cantor Fábio Junior e da artista plástica Cristina Kartalia arrancaram elogios dos seguidores com a foto compartilhada no Instagram nesta semana.

fotogaleria

Publicidade

O "finalzinho de tarde" das irmãs foi descrito como "sol e modo avião" por Tainá na legenda da imagem em que as musas aparecem em espreguiçadeiras brancas.

"Não sei qual mais linda", disse uma seguidora. "Maravilhosas", escreveu outra. "Duas gatas lindas", ponderou uma terceira.