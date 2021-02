Boninho reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 18:29

Rio - Boninho desmentiu uma possível lista de participantes que estaria circulando com nomes dos escolhidos para integrar o elenco de 'No Limite', através de seu Instagram Stories, nesta sexta-feira. O que se sabe é que o reality show será com ex-BBBs.

"Usando meu novo capacete anti spoiler... aprimorado, com ainda mais tecnologia para o 'No Limite'", escreveu ele na legenda.

No vídeo, o diretor comenta: "Começou um novo reality já começa. Lista daqui, dali. Não tem lista ainda. Não escolhemos ninguém. Não sabemos quem vai apresentar. O No Limite está começando a ser preparado. Ainda estamos colocando os ingredientes dentro. Então, galera, calma. Não tem nada ainda. Quando tiver, a gente conta pra vocês.

A Rede Globo anunciou, através de seu perfil no Twitter, que vai fazer uma nova edição do reality show "No Limite". O reality show "No Limite" foi exibido pela primeira vez no ano 2000 e teve quatro temporadas. A última delas aconteceu em 2009. Todas as temporadas foram apresentadas por Zeca Camargo, que atualmente está na Band.