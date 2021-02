Bianca Andrade reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 15:09

Rio - Grávida de quatro meses, Bianca Andrade contou através de seu Instagram Stories, nesta sexta-feira, que terá que fazer repouso porque sentiu algumas contrações.

"Eu já tinha anemia, né? Então precisei fazer infusão de ferro na veia. E também tenho um probleminha no rim. Então, realmente preciso dar uma desacelerada, uma relaxada na minha cabeça. Ela pediu para aquietar para ele não ficar estressado e não dar mais essas contrações assim. Mas estamos maravilhosos, o Cris é a coisa mais linda do mundo", contou ela, que chegou a compartilhar imagens de sua última ultrassonografia, mostrando os batimentos cardíacos do bebê, que está com 22cm e 400g.

No carro, a caminho do consultório da médica a ex-BBB confessou que não tem seguido as recomendações da profissional. Estou até levando um presente para ela, para ver se dou uma amenizada. Porque ela falou que estou muito espoletinha. Eu sou uma mãe que não sente nenhum tipo de enjoo, isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu pego peso, faço minhas coisas, corro".

Boca Rosa espera o primeiro filho, que se chamará Cris. O bebê é fruto do relacionamento da ex-BBB com Fred.