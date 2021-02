Dudu Surita, filho do Emilio do Pânico, Manu Cabanas divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 16:13

Rio - Após ver Juliette Freire soltar a voz em uma das festas do 'Big Brother Brasil 21', Dudu Surita e Manu Cabanas manifestaram o desejo de gravarem uma música com a paraibana através das redes sociais.

"Gente estou chocada com o vídeo que eu recebi no whats da @FreireJuliette cantando. Que talento é esse Brasil. Nasce uma nova cantora! Já quero gravar um feat com ela. Será que meu produtor musical preferido Eduardo Surita topa produzir nossa música caso ela aceite o convite?", postou Manu no Twitter.



O filho de Emílio Surita curtiu a ideia. "Opaaa! Como não? Mas pelo jeito vai ficar só pra depois de maio né?".

Opaaa! Como não? Mas pelo jeito vai ficar só pra depois de maio né?? xD https://t.co/KXLb7q9zpf — Eduardo Sköldberg Surita (@eduardosurita) February 25, 2021

Os dois já declararam a torcida para Juliette no reality e torcem para que ela saia de lá com o prêmio de R$1,5 milhão.