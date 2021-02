Andressa Urach está de volta ao Miss Bumbum Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 15:19

Rio - Andressa Urach revelou que recebeu o apoio do marido, Thiago Lopes, em sua volta ao Miss Bumbum, como modelo e agora também sócia do concurso, ao compartilhar um vídeo dos bastidores de um ensaio sensual, no Instagram, nesta sexta-feira.

fotogaleria

Publicidade

"Como é bom ter um marido lindo e seguro, que me apoia nas minhas escolhas! Sou muito grata também ao concurso, pois através dele fiquei conhecida no Brasil e no mundo!", declarou a loira.

A organização contratou Andressa Urach para a edição comemorativa de dez anos do Miss Bumbum. Isso explica os diversos procedimentos estéticos revelados recentemente pela loira em suas redes sociais. Ela colocou 590 ml de silicone e fez preenchimento labial.

Publicidade

Quem não curtiu muito a volta da modelo para o evento foram os internautas evangélicos, que a criticaram bastante.