São Paulo - A residência de Marcio Atalla, conhecido como personal das estrelas, teve uma explosão, na manhã desta sexta-feira, na zona Oeste de São Paulo. De acordo com a Record TV, Atalla não estava no imóvel na hora do ocorrido.

A explosão, por sua vez, chamou atenção dos vizinhos, que acabaram por notificar as autoridades. "Não tenho ideia, vou entrar agora. Deve ser o sistema de aquecimento de água. Fui avisado pelo meu vizinho. Avisaram que tinha uma explosão, vou entrar com os bombeiros, mas deve ser um dano material", disse o ex-Globo, em comunicado à imprensa.

Atalla, por muito tempo, integrou quadros no "Fantástico" e na rádio CNB, do grupo Globo. Atualmente ele trabalha realizando palestras sobre vida saudável.