Agentes do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para verificar a ocorrência Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 13:12 | Atualizado 24/02/2021 14:45

Rio - Um caminhão, que teria perdido o freio, invadiu uma residência e matou, na noite desta terça-feira (23), uma dona de casa na Rua Manacá, no bairro Banco de Areia, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A mulher estava na cozinha no momento da colisão e foi atingida em cheio pelo veículo. Policiais do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para verificar a ocorrência e, logo em seguida, isolaram o local. A Polícia Civil, que realizou uma perícia no local, e a Defesa Civil também estiveram presentes.

Antes da batida, o motorista do caminhão e o seu ajudante, que estava no banco do carona, tentaram impedir o deslocamento do veículo, mas acabaram feridos e foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O corpo da dona de casa foi removido por equipe do Corpo de Bombeiros e a ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita).