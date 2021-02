Na cartilha, as orientações estão em linguagem simples para facilitar a compreensão de todos Cremerj / Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 19:21 | Atualizado 26/02/2021 19:23

Rio - Com a retomada gradativa das aulas presenciais no Rio de Janeiro, ainda em tempos de pandemia, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) lançou, nesta sexta-feira, a cartilha volta às aulas, em formato online. O documento, assinado pela Câmara Técnica de Pediatria e pela Comissão de Saúde Pública do conselho, tem o objetivo de conscientizar alunos, pais, professores e profissionais de educação sobre as principais recomendações que deverão ser seguidas no ambiente escolar para garantir a segurança de todos.

Entre os cuidados destacados, estão o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização das mãos – que já são conhecidos – e outros, como: a importância de trocar a máscara a cada duas horas (de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria) e a preferência por levar de casa água filtrada em garrafinhas. Outra observação que chama atenção é o lembrete de que a máscara de tecido deve ser inutilizada após 30 dias de uso ou depois de 20 lavagens.

Na cartilha, as orientações estão em linguagem simples para facilitar a compreensão de todos. É também ilustrativa para atrair o interesse das crianças.

"É um material, inclusive, que pode ser usado pelos pediatras. Pode servir como um suporte para ajudá-los a conscientizar seus pacientes e responsáveis”" explica o presidente do Cremerj, Walter Palis.

Além disso, o conselho alerta, no documento, que é fundamental cumprir as recomendações também em casa.

"Não adianta ter os cuidados apenas no ambiente educacional. Alunos, pais, professores e demais profissionais da escola devem ter a preocupação de seguir as orientações quando também estiverem em casa ou no seu tempo livre. Aglomerações devem ser sempre evitadas. A luta contra a disseminação do vírus é um compromisso de toda a sociedade", complementa Palis.