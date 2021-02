Deputado Daniel Silveira (PSL) BETINHO CASAS NOVAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 17:58 | Atualizado 26/02/2021 20:37



Rio - O deputado federal Daniel Silveira (PSL) prestou depoimento ao Ministério Público Federal (MPF) nesta sexta-feira na unidade prisional da Polícia Militar na cidade de Niterói. Daniel falou sobre os celulares que a agentes da Polícia Federal (PF) encontraram na cela onde ele estava preso

Segundo o advogado de Daniel, Maurizio Spinelli, o deputado já estava com os aparelhos quando foi preso no dia 17 de fevereiro, e disse ainda que não houve revista. Spinelli chegou a afirmar que seu cliente usou os celulares normalmente na sala da Polícia Federal.



Publicidade

"Naquela filmagem no Instituto Médico Legal (que viralizou nas redes sociais porque o parlamentar disse que não era obrigado a usar máscara) ele estava usando o celular, e não houve nenhuma interferência", disse Spinelli. "A impressão que eu tenho é de que nem a Polícia Federal estava pronta para que o deputado fosse preso. A ideia é de que ele iria prestar depoimento e seria liberado", concluiu.

Ainda nesta sexta-feira, a PF deu sua versão e informou que o parlamentar foi revistado no momento em que deu entrada na sede da Superintendência Regional e que não portava nenhum celular. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias dos fatos.

Publicidade

Deputado se recusou a divulgar senha de celulares

Daniel Silveira (PSL-RJ) se recusou a fornecer a senha dos dois aparelhos celulares encontrados em sua cela no dia 18. A apreensão dos aparelhos e a falta de cooperação do parlamentar constam em despacho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que pede à Procuradoria-Geral da República nova manifestação sobre a prisão do aliado do presidente Jair Bolsonaro.

Publicidade

A PGR denunciou Silveira no inquérito dos atos antidemocráticos por ameaças contra ministros do STF divulgadas em vídeos nas redes sociais. Em outra investigação - sobre "fake news’ contra a Corte, a PGR sugeriu a aplicação de medidas restritivas alternativas à prisão, como a proibição de se aproximar das dependências do Supremo e uso de tornozeleira eletrônica.

Prisão