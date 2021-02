Por O Dia

Publicado 22/02/2021 13:14

Em um vídeo publicado no Facebook, neste domingo, o delegado e deputado federal Felício Laterça, do PSL-RJ, mesmo partido de Daniel Silveira, chamou o parlamentar de "mentiroso" e "corrupto". Segundo o delegado, o deputado preso revelou que gravou conversas de parlamentares "dentro do ambiente da Câmara, se valendo disso para se autopromover". "Ele disse para mim que também havia gravado o presidente da República (Jair Bolsonaro)", afirmou. Laterça disse ainda que Silveira tinha "esse mau hábito (de gravar conversas)".