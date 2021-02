Criminoso morre em tentativa de assalto a ônibus na Avenida Brasil Google Maps

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 09:02 | Atualizado 24/02/2021 11:59

Rio - Um criminoso morreu após tentar assaltar um ônibus da linha 355 na Avenida Brasil, na altura de Ramos, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com informações, PMs do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estiveram no local e o homem atirou contra os agentes, que revidaram. O acusado não teve a identidade revelada.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do BPVE estavam em patrulhamento pela pista sentido Zona Oeste da Avenida Brasil quando um ônibus aproximou-se da guarnição e os passageiros relataram que houve roubo ao coletivo, tendo o criminoso fugido no outro sentido da via.

Os policiais iniciaram cerco e, na altura de Ramos, o criminoso fez disparos quando os agentes se aproximavam, ocorrendo troca de tiros.

Uma pistola calibre 380 com carregador foi apreendida. Também foram recuperados cinco celulares, dinheiro em espécie, um relógio e outros pertences roubados dos passageiros do coletivo.

O local passou por uma perícia e a ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP e Delegacia de Homicídios da Capital.

Madrugada violenta

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, mas as duas vítimas já tinham morrido.

A Polícia Civil realizou uma perícia no local e investiga o caso.