Publicado 24/02/2021 08:28 | Atualizado 24/02/2021 13:22

Rio - Dois homens morreram em uma tentativa de assalto a um posto de gasolina na Avenida Abelardo Bueno, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quarta-feira. Felipe Afonso, de 21 anos, foi baleado e morreu no local. A polícia investiga se o outro homem, de 28 anos, era o assaltante.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, mas as duas vítimas já tinham morrido.

A Polícia Militar foi acionada e apreenderam uma pistola com carregador e uma moto. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar as mortes e a perícia foi realizada no local.

Na manhã desta quarta-feira, um homem foi reconhecer o corpo do jovem de 28 anos no Instituto Médico Legal. O parente, que não quis se identificar, lamentou o ocorrido. "Vamos falar o quê? Ele escolheu o caminho do erro e aconteceu o que aconteceu".

Ainda segundo o parente, o jovem se despediu da mãe na noite de ontem, a encheu de beijos e abraços. Ele contou que o rapaz parecia prever o que iria acontecer. De madrugada, os familiares foram informados da morte. Parentes de Felipe Afonso também foram ao IML no início da tarde, mas não quiseram falar com a imprensa.