Decreto da Secretaria Municipal amplia para 354 a quantidade de estabelecimentos credenciados para compras com o cartão alimentação. Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 19:33

Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro determinou, nesta sexta-feira (26), um aumento na quantidade de estabelecimentos credenciados para compras com o cartão alimentação. Agora, o cartão destinado a reforçar a merenda escola, com um valor de R$ 54,25, será aceito em 354 mercados de todos os portes, em todas as regiões da cidade - antes eram 208.

Em nota, a SME informa que ainda está buscando a ampliação de novas parcerias com estabelecimentos para expandir mais a rede de mercado credenciados e pretende anunciar novos locais. No momento, estão relacionadas grandes redes como Extra (20 lojas), Multi Market (15 lojas), Super Market (14 lojas), Super Rede (10 lojas), Varejão Hortifruti (12 lojas), entre outras.

Publicidade

Segundo a SME, o objetivo é oferecer cada vez mais opções para pais e responsáveis realizarem as compras dos alimentos da merenda.