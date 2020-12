Com a prisão de Marcelo Crivella, o presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, Jorge Felippe, é agora o prefeito em exercício da cidade Renan Olaz /CMRJ

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 16:48 | Atualizado 26/12/2020 16:49

O prefeito em exercício do Rio, vereador Jorge Felippe (DEM), determinou, neste sábado (26), que o pagamento da recarga dos cartões Kit Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino será uma prioridade a partir da semana que vem.



Ao todo, são 643 mil alunos da rede. Todos esses cartões deveriam ter sido recarregados no dia 24/12, mas, como a prefeitura estava sem dinheiro, os pais e responsáveis dos estudantes acabaram não recebendo o crédito no valor de R$ 54,25, utilizado para a compra de gêneros alimentícios.



Ao saber da situação, o prefeito interino declarou que a recarga dos cartões será uma prioridade.



“Não há hipótese de os alunos ficarem sem esse crédito. A alimentação dos estudantes é fundamental, e está como minha prioridade nesta semana que entra”, disse Jorge Felippe.



A Prefeitura do Rio afirmou que os responsáveis dos alunos serão avisados assim que a recarga for efetuada.