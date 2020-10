Por O Dia

Publicado 18/10/2020 17:43 | Atualizado 18/10/2020 17:56

Rio - Um homem ainda não identificado foi encontrado baleado, na madrugada deste domingo, dentro de um carro na BR-101, na altura de Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo as informações preliminares, ele foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima e segue em estado grave. A dinâmica do crime ainda não foi esclarecida.



Uma equipe de socorro da concessionária que administra a rodovia foi chamada para atender um acidente. No local, encontrou a vítima e o carro atingido por tiros. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, assim como uma ambulância do Corpo de Bombeiros, que socorreu o homem.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado na 78ª DP (Fonseca). Os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos.