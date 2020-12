MetrôRio Divulgação/MetrôRio

Rio - Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), em ação conjunta com o MetrôRio, realizaram, ao longo da semana, uma operação para reprimir a ação de adultos que usam crianças dentro dos vagões para abordar e pedir dinheiro aos passageiros. Ao todo, 13 pessoas foram conduzidas à especializada. Os policiais apuraram que eles trabalham de três a quatro dias por semana e levantam cerca de R$ 300 por dia, gerando uma renda mensal de três a quatro salários mínimos.

De acordo com os agentes, nenhum dos encaminhados é do Rio de Janeiro. A maioria deles é do estado de São Paulo e todos têm passagens por pequenos delitos usando os filhos, muitos deles de colo ainda.

Os encaminhados à unidade foram autuados em flagrante, de acordo com o artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por submeterem criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento.