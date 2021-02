Boletim epidemiológico Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 18:22 | Atualizado 27/02/2021 18:23

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado (27), 582.164 casos confirmados de covid-19 e 33.035 óbitos por conta da doença no território fluminense. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.622 contaminações e 126 mortes. Entre os casos confirmados, 544.854 pacientes já estão recuperados.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 62,9%. Já a de ocupação nos leitos de enfermaria chega aos 41,5%.

Publicidade

Paes confirma vacinação de idosos no começo de março

O prefeito Eduardo Paes anunciou, na manhã deste sábado, em seu perfil oficial no Facebook, que haverá vacinação de idosos com 79 anos de idade nos três primeiros dias de março . "Chegando mais doses da vacina vamos anunciando novo cronograma."

Publicidade

De acordo com o calendário divulgado pelo prefeito, na segunda-feira (1), a vacinação vai do meio-dia às 17h, enquanto na terça-feira (2) e na quarta-feira (3), vai acontecer das 8h às 17h.

Da próxima segunda (1) até a quarta-feira (3), idosos com 79 anos serão vacinados. Profissionais de saúde com 60 anos ou mais e os acima de 80 que perderam seu dia de vacinação, serão imunizados na terça (2) e quarta (3). É obrigatória a apresentação da carteira do conselho de classe.

Publicidade

A imunização nesses três dias estão previstas para clínicas da família, centros municipais de saúde, além dos postos montados no Planetário da Gávea, no Museu da República (Catete), no Tijuca Tênis Clube e na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme).

O calendário não havia sido confirmado até esta sexta-feira (26) porque, segundo o prefeito, o município dependia de uma confirmação do Governo Federal para divulgá-lo.

O município do Rio encerra o mês de fevereiro com todas as faixas de idade acima dos 80 anos vacinadas com pelo menos uma dose da CoronaVac ou da Oxford/AstraZeneca.