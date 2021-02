Washington Reis e Cláudio Castro Divulgação

Rio - A Baixada Fluminense vai ganhar um Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-BF) para aumentar a segurança na região. O governador em exercício Cláudio Castro assinou, neste sábado, o convênio entre o Governo e o Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF), representado por seu presidente, o prefeito de Caxias, Washington Reis. O núcleo será instalado na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, e atenderá 17 municípios.



Serão investidos R$ 15 milhões em inteligência policial, disponibilizados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em 2019. O Governo do Estado já separou a quantia para viabilizar a compra dos equipamentos necessários, como as câmeras que serão usadas para monitorar as ruas. O espaço terá um cinturão eletrônico com monitoramento por vídeo para regiões urbanas, redes de comunicação e uso de softwares inteligentes de reconhecimento facial e de placas de automóveis.



"A implantação do Centro Integrado é o retrato deste momento de parceria que estamos vivendo, com Governo do Estado, prefeituras e Alerj, além do governo federal, trabalhando juntos. Este investimento vai permitir que, através do monitoramento, tenhamos resultados efetivos e inteligentes na segurança pública, reduzindo os índices de criminalidade sem colocar em risco a vida dos policiais", disse o governador em exercício Cláudio Castro.



O CISPBAF, criado por iniciativa da prefeitura de Caxias, já agrega os seguintes municípios: Angra dos Reis, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica. Em um só local será possível ter representantes das polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária, além de defesa civil e guardas municipais.



No local será possível entrar em contato rapidamente com as autoridades das cidades e do estado para auxiliar no processo de tomada de decisão. A população também terá a oportunidade de receber informações mais rapidamente sobre trânsito, pontos de alagamento e qualquer atividade que interfira em sua rotina.



"O Centro Integrado vai ser o cérebro para o fornecimento de imagens que vão ajudar a melhorar os índices de segurança. Isso é fundamental para atrair empresas e dar continuidade na vocação logística da Baixada Fluminense", afirmou o prefeito de Duque de Caxias e presidente do CISPBAF, Washington Reis.



Dados de Segurança na Baixada



Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), a Baixada Fluminense registrou queda de 20% nos homicídios dolosos em 2020 na comparação com o ano anterior. As mortes por intervenção de agente do Estado tiveram retração de 23%, o menor número desde 2017. O roubo de cargas manteve a curva descendente que teve início em 2017. De acordo com estudo divulgado pelo ISP em outubro, que cruzou dados dos usuários do Google com os registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, essa queda dos roubos de carga não tem correlação estatística com o isolamento social por conta do coronavírus.