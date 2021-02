A equipe do Ipanema Presente recuperou motos usadas no roubo a uma joalheira na Av. Visconde de Pirajá Divulgação/Ipanema Presente

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 14:18

Operação Ipanema Presente recuperaram, na tarde desta sexta-feira (26), as motos usadas no Rio - Policiais darecuperaram, na tarde desta sexta-feira (26), as motos usadas no roubo da joalheria Casa Alberto Joias, em Ipanema, na Zona Sul da cidade . Os policiais foram informados que os criminosos seguiram em três motos, em direção a Lagoa Rodrigo de Freitas. Os agentes iniciaram o cerco pela região e localizaram as motos utilizadas no roubo, uma delas no canteiro central da Avenida Epitácio Pessoa e duas na Rua Joana Angélica.

A equipe do Ipanema Presente recuperou motos usadas no roubo a uma joalheira na Av. Visconde de Pirajá Divulgação/Ipanema Presente

Publicidade

Elas foram apreendidas e encaminhadas para a 14ª DP (Leblon), onde foi constatado que estavam com placas de outros veículos e eram produto de roubo. As motocicletas foram periciadas e serão encaminhadas ao pátio legal.

Criminosos assaltam joalheria na Zona Sul e fogem de moto

Publicidade

Pelo menos sete criminosos assaltaram a joalheria Casa Alberto Joias na tarde desta sexta-feira na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, na Zona Sul da cidade. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o bando fugindo do local em quatro motos e um deles, inclusive, aparece com uma arma na mão direita.

Criminosos roubam joalheria em Ipanema, na Zona Sul do Rio e fogem em motos. #ODia



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/TmqhUuW3Fj — Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2021

Publicidade

De acordo com as primeiras informações, seis funcionários do local teriam sido rendidos pelos assaltantes. Além disso, a loja teve um prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil. Este foi o segundo assalto este mês na joalheria em pouco mais de uma semana.