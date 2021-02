Homem é preso após tentar matar ex-companheira em Nova Iguaçu Divulgação

Publicado 27/02/2021 13:10

Rio - Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam nesta sexta-feira (26), na Avenida Governador Portela, em Nova Iguaçu, um homem identificado como Adelcino Souza Santos, suspeito de tentar matar a ex-companheira. O crime, ocorrido no dia 28 de janeiro, foi motivado após a mulher pedir o fim do relacionamento.



Sem aceitar a decisão, Adelcino atacou a vítima com copos de vidro e um ventilador. Nenhum dos objetos atingiu a mulher, que conseguiu fugir e pedir ajuda aos vizinhos.



Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. As investigações e a prisão foram realizadas por agentes policiais que atuam no setor de violência contra a mulher da 58ª DP.



Adelcino será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.