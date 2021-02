Por O Dia

Publicado 27/02/2021 21:51 | Atualizado 27/02/2021 21:53

Rio - A Subprefeitura da Zona Norte, em parceria com a Fundação Parques e Jardins, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e coletivos de arborização, realizará, neste domingo (28), uma ação de arborização no Grande Méier, na Zona Norte da cidade. A ação, que dá início a implementação do Plano Diretor de Arborização Urbana, começou neste sábado e a ideia é fechar o fim de semana com o plantio de 50 mudas nos bairros da região.

O plano prevê, além da expansão do número de árvores, monitorar e conservar as que já existem pela cidade. "A grande importância do plantio é diminuir a temperatura e a sensação térmica do ambiente, além de melhorar visualmente os bairros. Queremos trazer essas compensações ambientais para dentro do subúrbio", disse Diego Vaz, Subprefeito da Zona Norte, que acredita que essa parceria entre os órgãos municipais é de extrema importância para o sucesso do projeto.

Estão sendo plantadas, neste fim de semana, diversas espécies, dentre elas estão: Pau-Brasil, Ipê-amarelo, Pau-ferro, Sibipiruna, entre outras.